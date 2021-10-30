اعتماد تشغيل مركز جراحة السمنة بالمدينة المنورة

المناطق- واس:

اعتمدت الإدارة العامة للمراكز المتخصصة بوزارة الصحة تشغيل مركز جراحة السمنة بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي بعد اجتيازه عمليات التقييم التي أجرتها اللجنة المختصة، ونجاحه في تطبيق المعايير المعتمدة كافة من وزارة الصحة ليحصل على اعتماد تشغيل المركز فئة “أ” لمدة عام.

وكان مركز السمنة قد أجرى أكثر من 290 عملية متعلقة بأمراض جراحات السمنة خلال العام الحالي 2021م، شملت عمليات تكميم وإزالة الحلقة وتحويل المسار. ويهدف المركز لخدمة مرضى السمنة بمنطقة المدينة المنورة.