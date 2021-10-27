“صحة جازان” تفعل اليوم العالمي للسكتة الدماغية

المناطق- واس:

احتفت صحة جازان ممثلة في المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم أمس، بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية تحت شعار “استغل الوقت الثمين”.

وتضمنت الفعالية المقامة بمجمع كادي مول معرضاً توعوياً لتعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع، وتوضيح طرق التعامل مع المصاب، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية والتوعوية، من خلال وجودهم في الحدائق والمنتزهات العامة لتوعية مرتاديها بأعراض السكتة الدماغية وطرق الوقاية منها وعلاجها.

ويواصل المركز تقديم خدماته التوعوية على مدى “6” أشهر في جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة، بهدف تعزيز مستوى الوعي لدى المجتمع وتوضيح طرق التعامل مع من تظهر عليهم بعض الأعراض الخاصة بهذا المرض والمخاطر المحتملة، حيث تستهدف الحملة الفئات العمرية كافة من المجتمع خصوصاً ممن تتجاوز أعمارهم 15 عاماً.