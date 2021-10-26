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أخصائية تغذية تحذر هذه الفئات من تناول التمر

أخصائية تغذية تحذر هذه الفئات من تناول التمر
http://almnatiq.net/?p=1057632
محررو المناطق

قالت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا،  إن هناك عدد من الفئات يجب عليهم التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وأضافت خبيرة التغذية أنه يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله، مشيرة إلى أن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر .

وتابعت أنه من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.

كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على “جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت”.

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