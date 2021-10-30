“التعليم” تتجه لأدء اختبارات “المتوسطة والثانوية” عن بعد

محررو المناطق:

تتجه وزارة التعليم إلى، أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد، رغم عودة الطلاب إلى المدراس، بحسب ما توقعته مصادر مطلعة بالوزارة، وفقًا لـ”عكاظ”..

وقالت المصادر، إن وزارة التعليم حريصة على تفعيل منصة مدرستي التي حققت نجاحات مميزة منذ بدء تطبيق نظام التعليم عن بُعد، علاوة على التفاعل الكبير الذي أبداه المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور تجاه الأعمال المدرسية المقدمة عبر المنصة مع المحافظة على المكتسبات التقنية الكبيرة التي حققتها المنصة.

وبحسب المصادر، فإن التعليم بصدد وضع آلية محددة لأداء الاختبارات عن بُعد تعتمد على تحديد وقت محدد للاختبار في اليوم الدراسي، خلال الفترة الرسمية لانطلاقتها التي ستبدأ بالاختبارات الشفهية اعتبارا من الأحد الـ9 من شهر ربيع الآخر المقبل، على أن تبدأ الاختبارات التحريرية للمواد المتبقية اعتباراً من يوم الأحد الموافق الـ16 من الشهر نفسه.