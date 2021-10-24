“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. ٤٠٠٠ متطوع شهريا ببرنامج “إماطة” التابع لأمانة الشرقية

محررو المناطق

شارك أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة، ضمن الحملات التطوعية للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والتي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، ضمن برنامج “إماطة” لحملة (الشرقية نظيفة) تحت شعار “شيل كيسك ونظف ديرتك” للشهر العاشر، في عدد من محافظات وقرى وهجر المنطقة، بمشاركة كافة البلديات، مساء أمس السبت الموافق ١٤٣٤/٣/٢4هـ.

وتهدف الحملة الى أهمية المحافظة على النظافة العامة كسلوك حضاري من خلال الارتقاء بمستوى النظافة في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق والواجهات البحرية والتي تعتبر مقصد للزوار والسياح، كما تعد هذه الحملة استمرار للمبادرات والحملات السابقة التي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

يذكر أن الحملة التي تستمر للشهر العاشر على التوالي حيث حققت أهدافها في تسجيل عدد المتطوعين الذي تجاوز العدد المستهدف ليصل إلى 5000 متطوع ومتطوعة شهريا.

وتتضمن الحملة التي تشهد إقبالا من المتطوعين من أهالي وسكان المحافظات والقرى بالمنطقة الشرقية حملات توعويه بأهمية النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التنظيف التي تتم في المواقع المستهدفة من قبل المتطوعين بمشاركة الجاليات المقيمة بالمنطقة.

وشملت الحملة تنظيف الشواطئ والمنتزهات والطرق العامه داخل المدن والأحياء، بالإضافة إلى توعية مرتادي المراكز التجارية والترفيهية العامة، بهدف رفع نسبة النظافة وزيادة عدد المتطوعين.

وتأتي فكرة الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من خلال 50 فريقا تطوعيا، حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع.)