احدث الأخبار

هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني
أبرز المواد
 إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بمساحة 42 ألف م2 بمحافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي
أبرز المواد
 علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات
أبرز المواد
 تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 
المنطقة الشرقية
 “الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة
منطقة الباحة
 “شيل كيستك ونظف ديرتك”.. ٤٠٠٠ متطوع شهريا ببرنامج “إماطة” التابع لأمانة الشرقية
أبرز المواد
 “التعليم” تتجه لأدء اختبارات “المتوسطة والثانوية” عن بعد
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة 488 مليون ريال
أبرز المواد
 السفير البريطاني في اليمن عن تفجير عدن: “لا يمكن السكوت عن استهداف المدنيين”
أبرز المواد
 أخصائية تغذية تحذر هذه الفئات من تناول التمر
أبرز المواد
هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

أبرز المواد
إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بمساحة 42 ألف م2 بمحافظة رفحاء

إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بمساحة 42 ألف م2 بمحافظة رفحاء

منطقة الحدود الشمالية
مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي

مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي

أبرز المواد
علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

أبرز المواد

“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. ٤٠٠٠ متطوع شهريا ببرنامج “إماطة” التابع لأمانة الشرقية

“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. ٤٠٠٠ متطوع شهريا ببرنامج “إماطة” التابع لأمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1057656
محررو المناطق

شارك أكثر من 4000 متطوع ومتطوعة، ضمن الحملات التطوعية للمحافظة على نظافة الأماكن العامة والتي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، ضمن برنامج “إماطة” لحملة (الشرقية نظيفة) تحت شعار “شيل كيسك ونظف ديرتك” للشهر العاشر، في عدد من محافظات وقرى وهجر المنطقة، بمشاركة كافة البلديات، مساء أمس السبت الموافق ١٤٣٤/٣/٢4هـ.

وتهدف الحملة الى أهمية المحافظة على النظافة العامة كسلوك حضاري من خلال الارتقاء بمستوى النظافة في الأماكن العامة والمنتزهات والحدائق والواجهات البحرية والتي تعتبر مقصد للزوار والسياح، كما تعد هذه الحملة استمرار للمبادرات والحملات السابقة التي أطلقتها الأمانة بالشراكة مع كافة فئات المجتمع.

يذكر أن الحملة التي تستمر للشهر العاشر على التوالي حيث حققت أهدافها في تسجيل عدد المتطوعين الذي تجاوز العدد المستهدف ليصل إلى 5000 متطوع ومتطوعة شهريا.

وتتضمن الحملة التي تشهد إقبالا من المتطوعين من أهالي وسكان المحافظات والقرى بالمنطقة الشرقية حملات توعويه بأهمية النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التنظيف التي تتم في المواقع المستهدفة من قبل المتطوعين بمشاركة الجاليات المقيمة بالمنطقة.

وشملت الحملة تنظيف الشواطئ والمنتزهات والطرق العامه داخل المدن والأحياء، بالإضافة إلى توعية مرتادي المراكز التجارية والترفيهية العامة، بهدف رفع نسبة النظافة وزيادة عدد المتطوعين.

وتأتي فكرة الحملة التي يشارك فيها عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من خلال 50 فريقا تطوعيا، حرصا من أمانة المنطقة الشرقية على طرح وتنفيذ مثل هذه الحملات والمبادرات وتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة وسعيها إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع.)

روابط ذات صلة

“أمانة الشرقية” تُقيم ما جرى إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري

“أمانة الشرقية” تُقيم ما جرى إنجازه من خطة معالجة التشوه البصري
تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء

تعزيز التعاون بين أمانة الشرقية والهيئة العامة للإحصاء
استثمارات أمانة الشرقية تستقطب مستثمرين من الخليج وأوروبا

استثمارات أمانة الشرقية تستقطب مستثمرين من الخليج وأوروبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*