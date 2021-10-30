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تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

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المنطقة الشرقية
“الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي

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“الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي

“الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=1057670
المناطق- الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 9179 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الاشتراطات والتعليمات البلدية، والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وذكرت الأمانة أن الجولات أسفرت عن تحرير 449 مخالفة، وإغلاق 14 منشأة من المنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس “كورونا” وتطبيق “توكلنا”، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة على استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة أنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3037 بلاغ حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، كما دعت الى ضرورة تعاون الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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