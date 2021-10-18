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أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

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أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة
http://almnatiq.net/?p=1057672
محررو المناطق

تابع أمين منطقة الباحة د. علي السواط  ميدانياً سير خطة الـ 90 يوم (الجديدة) لـ إزالة التشوهات البصرية في نطاق  بلدية محافظة المخواة .

وشارك  أمين منطقة الباحة مع المجلس البلدي والفرق التطوعية في تنفيذ مبادرات معالجة التشوه البصري.

كما وجه المسؤولين والمختصين في بلديةمحافظة_المخواة أثناء جولته الميدانية بضرورة استكمال أعمال إزالة التشوهات البصرية والعمل المستمر في تحسين المشهد الحضري في المحافظة.

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