أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

تابع أمين منطقة الباحة د. علي السواط ميدانياً سير خطة الـ 90 يوم (الجديدة) لـ إزالة التشوهات البصرية في نطاق بلدية محافظة المخواة .
وشارك أمين منطقة الباحة مع المجلس البلدي والفرق التطوعية في تنفيذ مبادرات معالجة التشوه البصري.
كما وجه المسؤولين والمختصين في بلديةمحافظة_المخواة أثناء جولته الميدانية بضرورة استكمال أعمال إزالة التشوهات البصرية والعمل المستمر في تحسين المشهد الحضري في المحافظة.
#أمين_منطقة_الباحة د. علي السواط يتابع ميدانياً سير خطة الـ 90 يوم (الجديدة) لـ #إزالة_التشوهات_البصرية في نطاق #بلدية_محافظة_المخواة
ويشارك مع المجلس البلدي والفرق التطوعية في تنفيذ مبادرات معالجة التشوه البصري. pic.twitter.com/rzPs75UQRl
— أمانة منطقة الباحة (@amantalbaha) October 31, 2021
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