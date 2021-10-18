أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

محررو المناطق

تابع أمين منطقة الباحة د. علي السواط ميدانياً سير خطة الـ 90 يوم (الجديدة) لـ إزالة التشوهات البصرية في نطاق بلدية محافظة المخواة .

وشارك أمين منطقة الباحة مع المجلس البلدي والفرق التطوعية في تنفيذ مبادرات معالجة التشوه البصري.

كما وجه المسؤولين والمختصين في بلديةمحافظة_المخواة أثناء جولته الميدانية بضرورة استكمال أعمال إزالة التشوهات البصرية والعمل المستمر في تحسين المشهد الحضري في المحافظة.