علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

وجه الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير تلفزيون مجموعة MBC، الشكر لأهل وقيادات السعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين.
وكتب جابر يقول عبر موقع تويتر: “الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات الإمارات والسعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين بالرغم من غدر سياسيي بلدنا”.
وأضاف: “أدام الله عزكم في بلادكم، وأدام رفعتها وازدهارها. كلمات حق يجب أن تقال شاء من شاء وأبى من أبى وليمت الكارهين والمتنمرين بغيظهم”.
الله يقدرنا على رد جميل اهل وقيادات الامارات والسعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين بالرغم من غدر سياسيي بلدنا. ادام الله عزكم في بلادكم وادام رفعتها وازدهارها. كلمات حق يجب ان تقال شاء من شاء وابى من أبى وليمت الكارهين والمتنمرين بغيظهم. #لبنان
— Ali Jaber (@alimouinjaber) October 31, 2021
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