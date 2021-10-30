علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

محررو المناطق:

وجه الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير تلفزيون مجموعة MBC، الشكر لأهل وقيادات السعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين.

وكتب جابر يقول عبر موقع تويتر: “الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات الإمارات والسعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين بالرغم من غدر سياسيي بلدنا”.

وأضاف: “أدام الله عزكم في بلادكم، وأدام رفعتها وازدهارها. كلمات حق يجب أن تقال شاء من شاء وأبى من أبى وليمت الكارهين والمتنمرين بغيظهم”.