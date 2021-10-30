احدث الأخبار

علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات
أبرز المواد
 تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 
المنطقة الشرقية
 “الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة
منطقة الباحة
 “شيل كيستك ونظف ديرتك”.. ٤٠٠٠ متطوع شهريا ببرنامج “إماطة” التابع لأمانة الشرقية
أبرز المواد
 “التعليم” تتجه لأدء اختبارات “المتوسطة والثانوية” عن بعد
أبرز المواد
 أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة 488 مليون ريال
أبرز المواد
 السفير البريطاني في اليمن عن تفجير عدن: “لا يمكن السكوت عن استهداف المدنيين”
أبرز المواد
 أخصائية تغذية تحذر هذه الفئات من تناول التمر
أبرز المواد
 “صحة جازان” تفعل اليوم العالمي للسكتة الدماغية
أبرز المواد
 القبض على سائق شاحنة متهور عرض حياة الآخرين للخطر في جدة (فيديو)
أبرز المواد
 خبيرة: الشك اضطراب عقلي ومرض خطير يحتاج إلى علاج سريع (فيديو)
أبرز المواد
علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

أبرز المواد
تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

المنطقة الشرقية
“الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي

“الشرقية” تحرر 449 مخالفة وتغلق 14 منشأة خلال جولات رقابية الأسبوع الماضي

أبرز المواد
أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

أمين الباحة يتابع خطة الـ 90 يوما لإزالة التشوهات البصرية بالمخواة

منطقة الباحة

علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات

علي جابر: الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات السعودية والإمارات
http://almnatiq.net/?p=1057675
محررو المناطق:

وجه الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير تلفزيون مجموعة MBC، الشكر لأهل وقيادات السعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين.

وكتب جابر يقول عبر موقع تويتر: “الله يقدرنا على رد جميل أهل وقيادات الإمارات والسعودية ودول الخليج لاحتضانهم للبنانيين المجتهدين، المحبين والمخلصين بالرغم من غدر سياسيي بلدنا”.

وأضاف: “أدام الله عزكم في بلادكم، وأدام رفعتها وازدهارها. كلمات حق يجب أن تقال شاء من شاء وأبى من أبى وليمت الكارهين والمتنمرين بغيظهم”.

روابط ذات صلة

انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية

انتفاضة خليجية.. طرد سفراء واستدعاءات.. “قرداحي” يدفع لبنان نحو حافة الهاوية
شاهد.. لبنانية تروي كيف نجت من قذيفة “B7” في اشتباكات بيروت

شاهد.. لبنانية تروي كيف نجت من قذيفة “B7” في اشتباكات بيروت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*