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تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

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تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 

تكريم المدراء المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع في تعليم شرق الدمام 
http://almnatiq.net/?p=1057677
محررو المناطق

كرمت شعبة الإدارة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام صباح اليوم الأحد، مدراء المدارس المتقاعدين والمنقولين خارج القطاع وكذلك المدراء المنتهية فترة عضويتهم بمجلس الإدارة المدرسية، وذلك في قاعة المعرفة بالمكتب بحضور مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن بن امبارك الزهراني والمساعدين.

ورحب مشرف الإدارة المدرسية الأستاذ علي بن أحمد المازني بالحضور وأشاد بجهود هذه الكوكبة ممن خدموا العلم وأهله وأمضوا جل أعمارهم في تنشئة الأجيال وخدمة الوطن ،شاكرًا لهم عطائهم وسائلًا الله لهم حياة سعيدة .

كما تقدم مدير مكتب التعليم بشرق الدمام الأستاذ محمد بن امبارك الزهراني بشكره وتقديره للمدراء على الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح العملية التعليمية وتذليل الصعوبات في الميدان التربوي متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الأيام القادمة .

وقدم رئيس شعبة الإدارة المدرسية بالمكتب الأستاذ محمد بن علي الشهري شكره للمدراء المتقاعدين والمنقولين على الجهود التي قادوا بها العملية التربوية والتعليمية في المدارس، والسعي إلى النهوض بها الى أعلى مراتبها وأسمى غايتها؛ لتحقق المدارس أهدافها النبيلة وغايتها السامية في تنشئة جيل صالح من أبناء الوطن متمنياً لهم التوفيق   .

والمدراء المكرمون هم المدير المتقاعد: إبراهيم الانصاري ،والمنقولين خارج القطاع هم : تركي الغامدي وسعود البنعلي وعبدالغني الغامدي ،والمدراء المنتهية فترة عضويتهم بمجلس الإدارة المدرسية :هم عبد الله القحطاني وحسام يار وفيصل الأحمري وعارف الرويلي ونايف العيسى.

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