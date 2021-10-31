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مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي

مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي
http://almnatiq.net/?p=1057679
المناطق - واس:

استجاب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، لنداء إنساني أطلقه مُسن يمني لإغاثة أسر أجبرت على النزوح من مديرية الجوبة إلى العراء بالقرب من مديرية الوادي التابعة لمأرب، جراء عدوان المليشيات الحوثية المتعمد على قريتهم ومنازلهم.

وقدم المركز مواد إيوائية وغذائية لتلك الأسر، في إطار الاستجابة العاجلة لمساعدة أبناء الشعب اليمني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

وشكر المسن محمد علي التام ، المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على سرعة الاستجابة وتلبية ندائه وتقديم كل ما يحتاجونه من عون إنساني.

 

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