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هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

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هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني

هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني
http://almnatiq.net/?p=1057691
محررو المناطق

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شكره لملك البحرين الشقيقة حمد بن عيسى آل خليفة، نظير ما قامت به البحرين من إجراءات تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني، بما يجسد تضامن المملكة والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأحد، بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

من جهته، جدد ملك البحرين، تأكيده على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون الخليجي

 

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