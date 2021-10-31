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أمير القصيم يرأس مجلس المنطقة لاستعراض تقارير اللجان والجهات الحكومية

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أمير القصيم يرأس مجلس المنطقة لاستعراض تقارير اللجان والجهات الحكومية

أمير القصيم يرأس مجلس المنطقة لاستعراض تقارير اللجان والجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=1057712
المناطق- القصيم:

يترأس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلستي المجلس الأولى والثانية من الدورة الثالثة للمجلس للعام المالي 1442/1443هـ يوم الثلاثاء 27/3/1443هـ الموافق 2/11/2021م في مبنى مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.

صرح بذلك أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي الذي أوضح أن المجلس سيختتم خلال الجلستين اجتماعات دورة المجلس السابعة، كما سيستعرض خلال الجلستين المواضيع المطروحة من الجهات الحكومية بالمنطقة وتقارير لجان المجلس والمدرجة على جدول الأعمال.

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