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الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة

الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة

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الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة

الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة
http://almnatiq.net/?p=1057719
محررو المناطق:

في خبر سار لكل من يلبس نظارات القراءة، قد يصبح بالإمكان الاستغناء عن النظارة تماما، إذ سيكفى أن تضع نقطة واحدة من قطرة طبية جديدة، لتجلس للقراء مدة 6 ساعات دون الحاجة إلى نظارة.

ووافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأحد، على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارة القراءة لم هم فوق الأربعين سنة، إذ أن وضع نقطة واحدة يكفي للاستغناء عن نظارة القراءة 6 ساعات.

وبعد سن الأربعين، يعاني الكثير من الأفراد من طول النظر وهو ما يجعل قدرة رؤية الأشياء القريبة ضعيفة بينما تكون الرؤية البعيدة أكثر وضوحًا، عكس قصر النظر الذي تكون فيه الرؤية القريبة واضحة بينما الرؤية البعيدة ضعيفة جدًا، ويتم تصحيح كلا المشكلتين بالنظارة الطبية أو الوسائل العلاجية المتاحة.

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