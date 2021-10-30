متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين

محررو المناطق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا لازالت قائمة مطالبا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: “يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة كورونا وهذا ظن خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم”.

وتابع متحدث الصحة أن وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت 5 ملايين حالة وفاة.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.