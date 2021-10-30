احدث الأخبار

متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين
أبرز المواد
 الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة
أبرز المواد
 أمير الرياض: طلب استضافة معرض إكسبو يعكس ما تملكه المملكة من قدرات عالية
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلّم تقرير أعمال ومنجزات إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة
المناطق
 46 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 بـ 12.990 جولة.. أمانة جدة تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يستلم الهوية الجديدة لمؤسسة البريد السعودي “سبل”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يقلد الدوهان رتبته الجديدة
منطقة القصيم
 عكست تضامن دول الخليج.. خادم الحرمين يشكر أمير الكويت على إجراءات بلاده تجاه التصريحات المسيئة
أبرز المواد
 هاتفيًا.. خادم الحرمين يشكر ملك البحرين على إجراءاتهم تجاه تصريح وزير الإعلام اللبناني
أبرز المواد
 إعادة تأهيل حديقة الملك فهد بمساحة 42 ألف م2 بمحافظة رفحاء
منطقة الحدود الشمالية
 مركز الملك سلمان يغيث أسر في اليمن أجبرت على النزوح جراء عدوان حوثي
أبرز المواد
متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين

متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين

أبرز المواد
الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة

الموافقة على أول قطرة تساعد في الاستغناء عن نظارات القراءة

أبرز المواد
أمير الرياض: طلب استضافة معرض إكسبو يعكس ما تملكه المملكة من قدرات عالية

أمير الرياض: طلب استضافة معرض إكسبو يعكس ما تملكه المملكة من قدرات عالية

أبرز المواد
أمير القصيم يتسلّم تقرير أعمال ومنجزات إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

أمير القصيم يتسلّم تقرير أعمال ومنجزات إدارة العمليات المشتركة بالمنطقة

المناطق

متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين

متحدث الصحة: جائحة كورونا لازالت قائمة ووفيات العالم تجاوزت 5 ملايين
http://almnatiq.net/?p=1057727
محررو المناطق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة كورونا لازالت قائمة مطالبا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن: “يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء جائحة  كورونا وهذا ظن خاطئ وغير صحيح.. الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم”.

وتابع متحدث الصحة أن  وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت 5 ملايين حالة وفاة.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.

 

 

روابط ذات صلة

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة

جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تقترب من حاجز الـ46 مليون جرعة
هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)

هل يجب أخذ جرعة رابعة من لقاح كورونا بالمملكة؟.. استشاري يوضح (فيديو)
“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول

“الجوازات” تدعو القادمين إلى المملكة للقيام بهذا الأمر قبل الوصول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*