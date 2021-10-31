“متحدث الصحة”: تجاوز عدد الجرعات المعطاة بالمملكة لـ 45 مليون جرعة

محررو المناطق:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 45 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين نحو 21.4 مليون شخص.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في الممكلة.

وكانت وزاره الصحه، قد سجلت 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكّدت الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8793) حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 66 حالة.

يشار إلى عدد إصابات كورونا في العالم تجاوزت 245 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين و200 ألف حالة وفاة.