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متحدث الصحة: الجرعة الثالثة متاحة لكافة أفراد المجتمع بشرط

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متحدث الصحة: الجرعة الثالثة متاحة لكافة أفراد المجتمع بشرط

متحدث الصحة: الجرعة الثالثة متاحة لكافة أفراد المجتمع بشرط
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محررو المناطق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن  الجرعة الثالثة من لقاح كورونا متاحة لكافة أفراد المجتمع لمن أمضى على الجرعة الثانية 6 أشهر .

وقال متحدث الصحة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن إن المملكة رائدة في مواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن  ارتفاع الإصابات في بعض الدول بسبب التراخي في الإجراءات،وعدم استكمال التحصين.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.

 

 

 

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