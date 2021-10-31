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الداخلية: استمرار منع السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج

الداخلية: استمرار منع السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج
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محررو المناطق

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب استمرار منع السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج.

وأضاف متحدث  الداخلية خلال المؤتمر الصحفي  لوزارة الصحة :” نحمد الله على ما تحقق من منجرات ومكتسبات، ومنها تخفيف الإجراءات الصحية،ويجب ألا نتراخى وعلينا الالتزام بالتدابير الوقائية.

وشدد على بدء إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

وتعقد وزارة الصحة مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما يعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.

 

 

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