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متحدث “الداخلية”: بدء إصدار تراخيص مقار الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج

متحدث “الداخلية”: بدء إصدار تراخيص مقار الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج

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متحدث “الداخلية”: بدء إصدار تراخيص مقار الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج

متحدث “الداخلية”: بدء إصدار تراخيص مقار الحجر المؤسسي للقادمين من الخارج
http://almnatiq.net/?p=1057748
محررو المناطق

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، اليوم الأحد، عن البدء بإصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة، من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، من عمالة الشركات غير المحصنين.

وعقدت وزارتي الصحة والداخلية مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

كما عرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.

 

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