بعد ضبط 742 مخالفة للاحترازات خلال أسبوع.. رسالة عاجلة من “الداخلية” (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1057767
محررو المناطق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، عن ضبط 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في الأسبوع الماضي.

ودعا المتحدث خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا، إلى ضرورة الحرص وعدم التراخي والالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

كما أكد “الشلهوب” أنه سيتم البدء في إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

ولفت المتحدث إلى أن السفر عن طريق “الهوية الوطنية” ما زال معلقًا.

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