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3 رسائل من متحدث “الصحة” بشأن كورونا.. الجرعة الثالثة متاحة للجميع بشرط
http://almnatiq.net/?p=1057773
محررو المناطق

وجه متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عدة رسائل بشأن آخر مستجدات فيروس على المستوى المحلي والعالمي.

وأكد العبدالعالي، أن جائحة كورونا لازالت قائمة، مطالبًا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مضيفًا: “يظن البعض أن تخفيف الإجراءات الصحية يعني انتهاء الفيروس، وهذا ظن خاطئ وغير صحيح، الجائحة مستمرة ونشطة حول العالم”.

وقال إن هناك دول تشهد ارتفاعات ملحوظة، ومن أهم أسباب الارتفاع، التراخي السريع بالإجراءات، إضافة إلى عدم استكمال التحصين، مشيرًا إلى أن وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت 5 ملايين حالة.

ونوه إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا متاحة لكافة أفراد المجتمع لمن أمضى على الجرعة الثانية 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المملكة رائدة في مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا تجاوز 45 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين نحو 21.4 مليون شخص.

وكانت وزاره الصحه، قد سجلت 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكّدت الصحة، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8793) حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 66 حالة.

يشار إلى عدد إصابات كورونا في العالم تجاوزت 245 مليون حالة وأكثر من 5 ملايين و200 ألف حالة وفاة.

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