4 رسائل مهمة من متحدث “الداخلية”.. التصاريح والسفر بالهوية أبرزها

محررو المناطق

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مجموعة من الرسائل المهمة للمواطنين، على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي لمستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال المتحدث، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، إنه تم ضبط 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في الأسبوع الماضي.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الحرص وعدم التراخي والالتزام بالتدابير الوقائية، مشيراً إلى أن الإجراءات تخضع للمراجعة وفق الأوضاع الصحية.

كما أكد “الشلهوب” أنه سيتم البدء في إصدار التراخيص لمقار الحجر المؤسسي للقادمين من خارج المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها من عمالة الشركات غير المحصنين.

ولفت المتحدث إلى أن السفر عن طريق “الهوية الوطنية” ما زال معلقًا.