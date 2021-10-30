عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يطلق حملة “مكارم الأخلاق”

المناطق- واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة -عبر الاتصال المرئي- اليوم ، أعمال حملة مكارم الأخلاق تحت شعار (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) التي ينفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة منصور بن علي شراحيلي، وذلك بمقر الإمارة .

وبين سموه أهمية الحملة التي تهدف إلى تعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع بجميع شرائحه، وخطواتها الهادفة التي تتضمن انطلاق الحملة ومسؤلياتها في إشاعة الأخلاق الحسنة، إضافة إلى مساهمة الرئاسة في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 وفق الهدف الإستراتيجي لتعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية ونشر تعاليمنا الدينية السمحة.

بعد ذلك اطلع سموه على التقرير المرئي الذي يتضمن أهداف الحملة وبرامجها التوعوية والتوجيهية التي تُعنى بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة في تعزيز القيم والآداب والسلوك الايجابي من خلال رسائل تُبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية مع استهداف المجتمع بجميع شرائحه ومنسوبو الرئاسة العامة والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

من جهته عبّر مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الباحة عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لجهود الرئاسة بالمنطقة، مشيراً إلى أن الحملة تأتي لتعزيز الأخلاق والقيم الإسلامية في نفوس المجتمع لجميع شرائحه.