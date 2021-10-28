أمير جازان بالنيابة يعتمد خطة الدفاع المدني في حالات الأمطار

المناطق- واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالامارة اليوم ، الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني بالمنطقة في حالات الأمطار والسيول.

واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور عبدالله الشهري عن الخطة المستقبلية للإدارة وجاهزيتها وكيفية التعامل مع حالات الأمطار والسيول وما تم توفيره من تجهيزات وآليات استعداداً للحالات الطارئة.

وأكد سموه أهمية الدور والجهود التي يبذلها جهاز الدفاع المدني بالمنطقة خلال موسم هطول الامطار وجريان السيول والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني والجهات التطوعية في مواجهة الحالات المطرية التي تتعرض لها المنطقة.

كما شدد على ضرورة تظافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية لتحقيق الأهداف المرجوة, من خلال متابعة ومراقبة الأودية والسدود ومراقبة أي تغيير بمجاري الأودية بالمنطقة أو إحداث الضرر بسدود الحماية من السيول.