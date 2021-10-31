وفد من “الهندسة الكهربائية” يزور مصنع تكنولوجيات الصحراء بجدة

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أجرت شعبة الهندسة الكهربائية بالهيئة السعودية للمهندسين، برئاسة المهندس عمر علي الشيخ زيارة لمصنع تكنولوجيات الصحراء لصناعة ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة جدة، التابع لمجموعة تكنولوجيات الصحراء إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بمشاركة وفدًا من طلاب وطالبات الفروع الطلابية لمعهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات (IEEE) في جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة عفت.

وقدَّم المهندس محمد جمال باعقيل مدير مصنع تكنولوجيات الصحراء”Desert Technologies” والذي كان في استقبال الوفد، شرحًا وافيًا عن المصنع الذي يضم أحدث خطوط الإنتاج التي تواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، وتجول الوفد الزائر في المصنع وأطّلع على التقنيات المستخدمة ومراحل التصنيع، مضيفًا :أن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء تُعد الشركة المصنعة الأولى والأكثر تقدمًا في صناعة الوحدات الكهروضوئية في المملكة، وتبلغ قدرة خط التجميع الآلي المتطور 110 ميجاوات، وتتناسب الوحدات المصنعة عالية الأداء مع جميع المشاريع التجارية والسكنية، ويستند نموذج تكنولوجيات الصحراء الصناعي على السيلكون البلوري، وهي تقنية مجربة مع مساحة كبيرة للتطور، كما يستخدم خط الإنتاج عملية تصنيع مؤتمتة بالكامل ( تعتمد على الروبوتات) ومدعومة بأحدث المعدات التكنولوجية من ألمانيا وسويسرا وفنلندا، ولتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية وضمان منتج عالي الجودة، يتم رقابة كافة مراحل الانتاج رقابة صارمة.

وأكد باعقيل: “من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمصنع إلى 3 جيجاوات في عام 2025، حيث تتميز التقنية المستخدمة في المصنع بالمرونة والموثوقية وهي مصممة خصيصًا للمناخات الصحراوية، وتحقق الوحدة المكونة من 72 خلية PERC-monocrystalline” “عالية الكفاءة انتاج طاقة يصل إلى ( 400 Wp) ، ولديها خاصية مقاومة التحلل المستحث المحتمل (PID) ، وهي تقنية عالية الجودة مضادة للانعكاس لتحقيق عوائد أعلى واستقرار طويل الأمد، مع عمر افتراضي طويل وأداء عالي من خلال اختيار المواد الخام عالية الجودة ، بضمان 12 سنة على المواد والتصنيع، مع ضمان استمرارية جودة الأداء لمدة 25 عامًا”.

وقال باعقيل: “نفتخر بأننا جزءًا من المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة تنمية الصادرات السعودية” برنامج صنع في السعودية” حيث تمثل منتجاتنا التي تم تصديرها وتركيبها في مشاريع عملاقة في العديد من الدول مثل موزمبيق، والإمارات والبحرين والأردن، ومصر، إضافة إلى العديد من المشاريع المحلية على مستوى المملكة فخرًا للصناعة السعودية، و نفتخر بمنتجنا” صحارى” الذي يمثل ثورة تقنية في نظام توليد الطاقة الكهروضوئية بصورة أسهل وأسرع في الأماكن النائية والصعبة ويُساعد على توفير بيئة خصبة لإقامة العديد من الفعاليات، واستخدامه في المناطق الريفية والمخيمات العسكرية وغيرها من المناطق النائية الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية”.

كما قدَّم رئيس شعبة الهندسة الكهربائية: عرضًا موجزًا عن الهيئة السعودية للمهندسين وأهدافها وأبرز إنجازاتها وإحصاءاتها ومنافع العضوية للمهندسين السعوديين، وقدَّم نبذة ًعن شعبة الهندسة الكهربائية وأبرز إنجازاتها، وأشاد بالتكنولوجيا المستخدمة في مراحل التصنيع بمصنع تكنولوجيات الصحراء.

مضيفًا: أن من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة في المملكة الكثير من فرص العمل بصفته جزءاً من الهدف الأوسع نطاقاً لـ «رؤية 2030»، وتتوقع الدراسات أن يوفر هذا القطاع أكثر من 750 ألف وظيفة لأبناء الوطن على مدار العقد المقبل، وفي ختام الزيارة قدَّم المهندس عمر علي الشيخ درعًا تذكاريًا للمهندس محمد جمال باعقيل، كما قدَّم المهندس باعقيل هدايا تذكارية لأعضاء الشعبة تحمل تواقيع منسوبي المصنع.

عن شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء:

شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء للصناعة هي منصة عالمية للتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير وإدارة استثمار وتصميم وبناء مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق بدأت نشاطها في 2012م ، تلتزم الشركة ببناء مستقبل لتوليد الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة ومتوافقة مع النمو الاقتصادي والسكاني العالمي، يتمثل نهجها في الجمع بين المنفعة العامة والاستثمار الخاص بهدف تحقيق صناعة طاقة متجددة تكون ذات منفعة اجتماعية ومقنعة للاستثمار المالي، وتبلغ القيمة الاستثمارية لمحفظة مشاريع الشركة 210 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي في مشاريع في طور الإعداد، تكنولوجيات الصحراء تمضي قدمًا في تصنيع الخلايا الكهروضوئية في المملكة العربية السعودية وتخطط لانتاج 1 جيجاواط من سعة الخلية والوحدة عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2023 ، وتوسيعها إلى 3 جيجاوات بحلول عام 2026.