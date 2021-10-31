“الكهرباء” تكشف سبب قطع الخدمة عن أحد مساجد الرياض

محررو المناطق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن سبب قطع التيار الكهربائي عن أحد المساجد بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنه خلال المسح الميداني لأعمال إيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، جرى اكتشاف أحد التعديات على الشبكة وتوصيل الخدمة للمسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، الأمر الذي يتنافى مع أنظمة السلامة ويُشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجرى التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المُتبعة، في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات، داعيةً جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.