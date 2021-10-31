احدث الأخبار

من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 بالتعاون مع البحرين.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 205 ألف قرص إمفيتامين مخدر
أبرز المواد
 رد شديد اللهجة من الصين على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول كورونا
أبرز المواد
 تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.. عرض النسخة الوحيدة لـ”كاديلاك موديل 1929″ بمهرجان الدرعية (فيديو)
أبرز المواد
 يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض
ثقافة وفنون
 خارجية الإمارات تدعو جميع مواطنيها في لبنان للعودة في أقرب وقت
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحقق تقدمًا بعدة مناطق غرب تعز
أبرز المواد
 “الكهرباء” تكشف سبب قطع الخدمة عن أحد مساجد الرياض
أبرز المواد
 رغم فوائدهما الكبيرة.. سبب خطير قد يدفعك للتوقف عن تناول البقدونس والسبانخ
أبرز المواد
 وفد من “الهندسة الكهربائية” يزور مصنع تكنولوجيات الصحراء بجدة
منطقة مكة المكرمة
 “التعليم” تقرر تطبيق دراسة تقييم جاهزية المدارس الثانوية
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن حملة “مكارم الأخلاق”
أبرز المواد
من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)

من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)

أبرز المواد
بالتعاون مع البحرين.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 205 ألف قرص إمفيتامين مخدر

بالتعاون مع البحرين.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 205 ألف قرص إمفيتامين مخدر

أبرز المواد
رد شديد اللهجة من الصين على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول كورونا

رد شديد اللهجة من الصين على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول كورونا

أبرز المواد
تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.. عرض النسخة الوحيدة لـ”كاديلاك موديل 1929″ بمهرجان الدرعية (فيديو)

تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.. عرض النسخة الوحيدة لـ”كاديلاك موديل 1929″ بمهرجان الدرعية (فيديو)

أبرز المواد

“الكهرباء” تكشف سبب قطع الخدمة عن أحد مساجد الرياض

“الكهرباء” تكشف سبب قطع الخدمة عن أحد مساجد الرياض
http://almnatiq.net/?p=1057842
محررو المناطق

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأحد، عن سبب قطع التيار الكهربائي عن أحد المساجد بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنه خلال المسح الميداني لأعمال إيصال الخدمة الكهربائية للمسجد، جرى اكتشاف أحد التعديات على الشبكة وتوصيل الخدمة للمسجد بطريقة غير نظامية وغير مأمونة، الأمر الذي يتنافى مع أنظمة السلامة ويُشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ولفتت إلى أنها تواصلت مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجرى التعامل مع الوضع حسب الأنظمة المُتبعة، في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان للأرواح والممتلكات، داعيةً جميع مشتركيها إلى التعاون معها في تحقيق ذلك.

روابط ذات صلة

يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض

يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض
أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام” ويكرم الفائزين

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام” ويكرم الفائزين
القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير بالرياض

القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*