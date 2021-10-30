خارجية الإمارات تدعو جميع مواطنيها في لبنان للعودة في أقرب وقت

المناطق- وكالات:

دعت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة العودة في أقرب وقت.

وكانت الإمارات، قد أعلنت، السبت، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر، وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة، في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين.

كما أشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كذلك قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان.