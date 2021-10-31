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يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض

يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض

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يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض

يجمع حضارات العالم في مكان واحد.. “مهرجان البلدة العالمية” يستقبل زواره بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1057863
المناطق- واس

انطلقت فعاليات مهرجان البلدة العالمية، الذي يجمع الترفيه والثقافة وحضارات العالم في مكان واحد، وذلك في ساحة العروض بالدائري الشرقي بالرياض على مساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع ويستمر حتى التاسع من نوفمبر.

وبينت الرئيس التنفيذي لمجموعة مُلهِمةّ الشرق للمعرض والمؤتمرات ريما الرويسان، أن زائر المهرجان سيشاهد حضارات العالم في مكان واحد، معالمها الشهيرة وأسواقها الرائعة وفلكلورها وأهازيجها ومقاهٍ ومطاعم تقدم أشهى المأكولات العالمية .

وأبانت أن المهرجان يتضمن الشارع السعودي ومكونات الثقافة والتراث ومفارقات زمنية بين الماضي والحاضر مروراً بمناطق المملكة، ونجد القديمة ودروازه الثميري وسوق المقيبرة وعرس الأولين وسوق الحريم والذهب والفضة، ومعرض وطن وتاريخ الذي يعرض أبرز إنجازات ملوك المملكة .

وكشفت الرويسان أن المهرجان يجمع بين دبلوماسية الثقافية والترفيه، حيث يتضمن الشارع الإيطالي والفرنسي والأفريقي، بحضارتها وثقافاتها الغنية بالتراث، مشيرةً إلى أن المهرجان يضمن كذلك البلدة القديمة في الأندلس ومجلس الأميرة الأندلسية ولادة بنت المستكفي وابن زيدون، وساحة العلماء والعالمات، ومطبخ زرياب وتجربة رائعة لتذوق حلوى الأندلسية .

وأفادت أن المهرجان يشتمل على عروض الإنمي والمانجا، وساحة الألعاب الرقمية، إضافة إلى أكشاك الآيسكريم والشوكولا والورود، إضافة إلى ليالي الطرب الأصيلة، كما يصاحب المهرجان حدث الرياض فالي (Riyadh Valley) بوابة المستقبل، برعاية “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”؛ حيث تقوده مجموعة من الوزارات الرائدة، يقدمون فيها رسالتهم تجاه الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن المهرجان خصص شارعًا خيريًا أطلق عليه اسم ملهمة الخير، يجمع جمعيات خيرية ورواد أعمال وأسر منتجة، حيث يواكب إستراتيجيات رؤية 2030، لتمكين المرأة والاستثمار في شباب وشابات الوطن، ويشبع شغف زائري المهرجان .

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