تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.. عرض النسخة الوحيدة لـ”كاديلاك موديل 1929″ بمهرجان الدرعية (فيديو)

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كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، النقاب عن النسخة الوحيدة لسيارة كاديلاك موديل 1929م، بما تتمتع به من العديد من المزايا والتقنيات، حيث تعادل قيمتها 30 سيارة عادية.

وأكدت اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية، أن هذا العام سيشهد مشاركة 500 سيارة، من أصل 1200 سيارة تقدمت بالطلب للمشاركة من خلال التطبيق الخاص بالمهرجان.

وتوقعت أن تصل قيمة السيارات الموجوده في المهرجان هذا العام إلى أكثر من مليار ريال، مبينًا أن هناك مشاركات خارجية من دول الخليج والعالم.