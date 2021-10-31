بالتعاون مع البحرين.. إحباط محاولة تهريب أكثر من 205 ألف قرص إمفيتامين مخدر

محررو المناطق

ألقت الجهات المعنية، القبض على مواطن ومُقيم من الجنسية الهندية بمنطقة الرياض، تلقيا طردًا بريديًا بداخله (205.429) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن ذلك جاء في ظل المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتعاطي وترويج المخدرات، وبالتعاون مع الجهاز النظير بمملكة البحرين، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وشدد على أنه تم إيقاف المقبوض عليهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.