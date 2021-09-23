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من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)

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من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)

من خلال كوادر وطنية.. تطوير وتصنيع طائرة بدون طيار بالكامل داخل المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057884
محررو المناطق

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) بالكامل داخل المملكة، مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وتهدف تلك الخطوة إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بواسطة كوادر وطنية.

 

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية اتفاقية مع مركز الأمير سلطان الدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة، التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة.

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