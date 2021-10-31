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“المالية” تكشف حجم الدعم الذي قدمته المملكة لاحتياطيات الدول المحتاجة خلال الجائحة

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“المالية” تكشف حجم الدعم الذي قدمته المملكة لاحتياطيات الدول المحتاجة خلال الجائحة

“المالية” تكشف حجم الدعم الذي قدمته المملكة لاحتياطيات الدول المحتاجة خلال الجائحة
http://almnatiq.net/?p=1057906
محررو المناطق

أكدت وزارة المالية، أن المملكة تستخدم الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة “كورونا”، بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.

وأوضحت الوزارة، أن المملكة تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة.

ولفتت إلى أنها قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

ونوهت إلى أنه جرى تقديم وديعة بقيمة 3 مليار دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان.

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