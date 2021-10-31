مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يفعل النظام الطبي الإلكتروني

محررو المناطق

فعل مستشفى الولادة والأطفال، بحفر الباطن، النظام الطبي الالكتروني (CareWare) في أقسام الطوارئ والعيادات والتنويم وخروج المرضى، على أن يتم استكمال باقي أقسام المستشفى في المراحل القادمة.

ويهدف النظام إلى الاستغناء عن الورق والاعتماد على البيانات الإلكترونية وذلك بحفظ قاعدة بيانات المرضى إلكترونياً في النظام ورفع نسبة الجودة في الخدمة المقدمة بما يتواكب مع المنشآت الصحية، كما يهدف النظام إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتحول الرقمي وذلك من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على خدمة صحية متكاملة ترتقي لأعلى المعايير الدولية .