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مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يفعل النظام الطبي الإلكتروني

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مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يفعل النظام الطبي الإلكتروني

مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يفعل النظام الطبي الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=1057911
محررو المناطق
فعل مستشفى الولادة والأطفال، بحفر الباطن، النظام الطبي الالكتروني (CareWare) في أقسام الطوارئ والعيادات والتنويم وخروج المرضى، على أن يتم استكمال باقي أقسام المستشفى في المراحل القادمة.
ويهدف النظام إلى الاستغناء عن الورق والاعتماد على البيانات الإلكترونية وذلك بحفظ قاعدة بيانات المرضى إلكترونياً في النظام ورفع نسبة الجودة في الخدمة المقدمة بما يتواكب مع المنشآت الصحية، كما يهدف النظام إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بالتحول الرقمي وذلك من خلال تحسين النتائج الصحية والحصول على خدمة صحية متكاملة ترتقي لأعلى المعايير الدولية .

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