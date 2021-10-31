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بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة

بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة

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بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة

بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة
http://almnatiq.net/?p=1057913
المناطق ـ الرياض:

ألزمت إدارة الأزمات بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 19 شركة للمقاولات بتسليم 29573 عاملًا أجورهم المتأخرة والتي بلغ مجموعها أكثر من 54 مليون ريال.

جاء ذلك بعد الاجتماع مع مندوبي الشركات المتعثرة ودراسة أوضاع العمالة،  ووضع خطة عمل شهرية لمعالجة الأزمة تتتضمن زيارات أسبوعية، وتحديث شهري بالمستجدات.

يشار إلى أن إدارة الأزمات تتولى مهام مباشرة البلاغات الواردة إليها فيما يخص تحسين أوضاع العمالة في الشركات، وتسليمهم أجورهم المتأخرة بعد التنسيق مع ملاك الشركات والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن.

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