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أمير جازان بالنيابة يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة “لواء”

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أمير جازان بالنيابة يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة “لواء”

أمير جازان بالنيابة يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة “لواء”
http://almnatiq.net/?p=1057916
جــازان-فضه عطيف:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة جازان العميد مالك بن عقيل الشمري رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “لواء”، وذلك بحضور قائد حرس الحدود بجازان اللواء سالم الشهري.

وقدم سموه التهنئة ، لمساعد قائد حرس الحدود بجازان، متمنياً له ولجميع زملائه من منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه رفع مساعد قائد حرس الحدود اللواء مالك الشمري أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعته ثم طاعة ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
وثمن دعم ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , ومدير عام حرس الحدود لكافة الأعمال والمهام التي يقوم بها منسوبي الحرس بالحد الجنوبي بالمنطقة .

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