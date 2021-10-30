صحة حفر الباطن تقيم فعالية اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي

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أقامت صحة حفر الباطن، فعاليات اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي، تحت شعار “الإنعاش القلبي الرئوي أنقذ حياتي”، بحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي وعدد من منسوبي صحة حفر الباطن وذلك بمقر قاعة التدريب بالمديرية.

واطلع الصافي خلال جولته على المعرض على برامج الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم والمعتمدة من جمعيات قلب محلية وعالمية بجميع انواعها والتجهيزات التدريبية الحديثة والدمى التفاعلية بالمعرض كما شملت الفعالية محاكاة لتوقف قلب داخل المستشفيات وكيفية التعامل معها من قبل المدربين.

وأكد الصافي على أهمية التعريف بأساسيات ومبادئ الإنعاش القلبي الرئوي لرفع كفاءة الممارسين الصحيين إضافة الى رفع قدرة أفراد المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة لتجنب المخاطر والتي قد تحدث لأسمح الله في حياتنا اليومية .