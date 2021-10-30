بعد الإعلان عن تطبيقها.. تعرف على طريقة تحصيل “القيمة المضافة” وفقًا للآلية الجديدة

محررو المناطق

بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

وقالت الهيئة، إن تطبيق الآلية المستحدثة يأتي تنفيئًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

ومن المقرر أن يتضمن التعديل تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت مؤخراً الدليل المبسط لتعديل المعالجة الضريبية للتوريدات التي تتم من المنشآت لصالح جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي يتضمن التعريف بالقرار والفئات الخاضعة له مع شرح مبسط للآلية الجديدة، بالإضافة إلى نموذج الإقرار الضريبي للشركات وفقاً للتعديل الجديد، وكذلك الغرامات ونطاق التطبيق.