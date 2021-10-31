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طرح أكثر من 500 وظيفة بالمجال التقني في الرياض والمجمعة.. تعرف على طريقة التقديم

طرح أكثر من 500 وظيفة بالمجال التقني في الرياض والمجمعة.. تعرف على طريقة التقديم
http://almnatiq.net/?p=1057941
محررو المناطق

طرحت الكلية التقنية بالرياض والمجمعة، أكثر من 500 وظيفة تقنية وفنية شاغرة.

ونوهت إلى أن الوظائف المتاحة، ستكون بمختلف التخصصات التقنية لتوفير أكثر من 500 فرصة وظيفية في الرياض.

وللتقديم: إحضار السيرة الذاتية والتأكد من الحالة في توكلنا (محصن) اعتبارا من يوم الثلاثاء 2021/11/02م (من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا) في (مبنى رقم (1) حي صلاح الدين).

ولفتت إلى أن الوظائف التي ستكون متاحة في المجمعة، هي فني أمن وسلامة في شركة تعمل بمجال الصناعة بمدينة سدير الصناعية.

والتقديم مُتاح من اليوم الأحد بتاريخ 1443/03/25هـ الموافق 2021/10/31م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويتم إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة إلى البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).

 

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