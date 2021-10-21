8 فوائد لا تعرفها عن القرفة.. منها إنقاص الوزن

محررو المناطق

قد لا يعرف الكثيرون أن القرفة تعد من أهم المشروبات الغنية بالحديد والكالسيوم إضافةً للعناصر الغذائية الأخرى الهامة، الأمر الذي يجعلها من المشروبات المفضلة لدى الأصحاء.

وفي السطور القليلة القادمة نسرد مجموعة من أبرز فوائد القرفة لجسم الإنسان، وبخاصة لأن القرفة تُعتبر داعما قويًا وفعالاً لمناعة الإنسان مع دخول فصل الشتاء، حيث تنتشر فيه أمراض الإنفلونزا ونزلات البرد، وتُحضّر من 3 توابل أساسية، وهي القرفة والشمر والكمون، لكنها تُحضّر بعدة طرق.

وفيما يلي أبرز الفوائد التي تقدمها مياه القرفة:

1. منع تخثر الـدم : عندما تتكتل كريات الـدم الحمراء أكثر من اللزوم داخل الأوعية الدمـوية يتحول الـدم إلى لزج جدًا، لكن الزيوت الموجودة داخل القرفة تمنع هذا التكتل غير المرغوب للكريات الحمراء.

2- تقليل الالتهابات ومقاومة الجراثيم : من فوائد القرفة أنها تمنع إطلاق الحامض الذي يثير الالتهابات من غشاء الخلية، وهذه الخاصية تجعل من القرفة غذاءً فاعلًا في التقليل من أعراض الالتهابات.

3- التأثير الإيجابي على الدماغ : وُجد أن مضغ علكة القرفة وشم رائحتها يعزز قدرات الانتباه والتركيز، وزيادة العمل والاستجابة للقدرات البصرية والحركية.

4- دعم الجسم بعناصر غذائية هامة : من فوائد القرفة أنها غنية بالمنغنيز ومصدر جيد للألياف الغذائية، والحديد والكالسيوم، التي قد تساهم في ربط الأملاح الصفراء، وتساعد على إزالتها من الجسم على نحو فعال.

5- تقليل مستويات السكر في الدم : تؤدي القرفة إلى إبطاء سرعة الهضم، ما قد يخفف من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا قد يؤثر بشكل إيجابي على مضاعفات مرض السكري.

6- المساهمة في خسارة الوزن : يمكن للقرفة أن تساعد في خسارة الكيلوغرامات الإضافية التي اكتُسبت نتيجة اتباع نظام غذائي غير صحي عالي الدهون، وخاصةً تلك الدهون التي تتراكم في منطقة البطن.

7- زيادة مناعة الجسم:تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة، وهذا يجعل تناولها أو شرب منقوعها مساهما جيدا في تعزيز المناعة والحد من الأمراض.

8- تخفيف آلام الدورة الشهرية: من فوائد القرفة التي تختص بالنساء أنها قد تساهم في تقليل حدة تقلصات الرحم، ما يؤدي إلى تخفيف آلام الدورة الشهرية.