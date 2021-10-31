احدث الأخبار

وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 13 حوثيًا بينهم قيادي ميداني في تعز
أبرز المواد
 رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)
أبرز المواد
 منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)
أبرز المواد
 غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك
الرياضة
 8 فوائد لا تعرفها عن القرفة.. منها إنقاص الوزن
أبرز المواد
 طرح أكثر من 500 وظيفة بالمجال التقني في الرياض والمجمعة.. تعرف على طريقة التقديم
أبرز المواد
 بعد الإعلان عن تطبيقها.. تعرف على طريقة تحصيل “القيمة المضافة” وفقًا للآلية الجديدة
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح عقوبة صاحب المنشأة الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن بدء استقبال طلبات التقاعد المبكر.. وتوضح طريقة التقديم
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة “لواء”
المناطق
 بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة
محليات
وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات

وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات

أبرز المواد
مقتل وإصابة 13 حوثيًا بينهم قيادي ميداني في تعز

مقتل وإصابة 13 حوثيًا بينهم قيادي ميداني في تعز

أبرز المواد
رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

أبرز المواد
منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)

منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)

أبرز المواد

وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات

وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات
Saudi Minister of Finance Mohammed Al-Jadaan arrives to attends the Euromoney conference in the Saudi capital Riyadh on May 2, 2018 . - The two-day conference will focus on Saudi Arabia's finance and investments. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)
http://almnatiq.net/?p=1057946
محررو المناطق

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تتمتع بنظام مالي ومصرفي قوي ومتين للغاية، الأمر الذي يمكنها من مواجهة التحديات، مشددا على أن القيادة تسعى لتحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

وأكد وزير المالية، أن المملكة تسعى لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أنها رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم.

وشدد الجدعان، على التقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة الـ20 التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة يُقدر بنحو 12.7 مليار دولار أمريكي، والتي تأتي استمراراً لجهودها خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.

وأوضح أن المملكة واصلت تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وشدد على أن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام.

 

روابط ذات صلة

الإيرادات 243 مليار ريال.. “المالية” تعلن ميزانية الربع الثالث لعام 2021

الإيرادات 243 مليار ريال.. “المالية” تعلن ميزانية الربع الثالث لعام 2021
أمير الرياض: طلب استضافة معرض إكسبو يعكس ما تملكه المملكة من قدرات عالية

أمير الرياض: طلب استضافة معرض إكسبو يعكس ما تملكه المملكة من قدرات عالية
الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*