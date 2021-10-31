وزير المالية يكشف أسباب صمود المملكة في مواجهة التحديات

محررو المناطق

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تتمتع بنظام مالي ومصرفي قوي ومتين للغاية، الأمر الذي يمكنها من مواجهة التحديات، مشددا على أن القيادة تسعى لتحقيق الاستدامة في القطاع المالي.

وأكد وزير المالية، أن المملكة تسعى لجذب وتوطين المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أنها رحّبت بالتوزيع العام لحقوق السحب الخاصة التي نفذها صندوق النقد الدولي في شهر أغسطس من هذا العام، وهو ما وفّر ما يعادل 650 مليار دولار أمريكي من الاحتياطيات الإضافية على مستوى العالم.

وشدد الجدعان، على التقدم المحرز ضمن مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لمجموعة الـ20 التي استفادت منها 50 دولة، وبإجمالي مبالغ معلقة يُقدر بنحو 12.7 مليار دولار أمريكي، والتي تأتي استمراراً لجهودها خلال رئاستها للمجموعة العام الماضي.

وأوضح أن المملكة واصلت تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

وشدد على أن تعافي النشاط الاقتصادي ما يزال شديد التباين بين الدول النامية والمتقدمة، وأن هذا التباين يزيد من المخاطر على النمو الشامل والمستدام.