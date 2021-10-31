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غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك

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غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك

غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1057953
المناطق- تبوك:
تنطلق غداً منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن، ثاني كؤوس موسم 2021-2022 لرياضة الهجن على أرضية ميدان تبوك.
وتستمر منافسات البطولة لمدة 5 أيام تقام فيها 118 شوطاً، 20 شوطاً منها للرموز و26 شوطاً ستكون مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً فيما تقرر أن يقام شوطان للماراثون.
وتقرر أن يقام في الانطلاقة 36 شوطاً لسن الحقايق على مسافة 3 كلم وفترتين صباحية تحتوي على 26 شوطاً “عام” وعشرة أشواط في الفترة المسائية منها 4 أشواط رموز و 6 أشواط مفتوحة.
يذكر أن الاتحاد السعودي للهجن قد أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق حيث بدأت اليوم الأحد عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين حيث تستمر حتى الرابع من نوفمبر فيما سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.
وتأتي هذا الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030 إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

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