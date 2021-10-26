احدث الأخبار

رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)
أبرز المواد
 منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)
أبرز المواد
 غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك
الرياضة
 8 فوائد لا تعرفها عن القرفة.. منها إنقاص الوزن
أبرز المواد
 طرح أكثر من 500 وظيفة بالمجال التقني في الرياض والمجمعة.. تعرف على طريقة التقديم
أبرز المواد
 بعد الإعلان عن تطبيقها.. تعرف على طريقة تحصيل “القيمة المضافة” وفقًا للآلية الجديدة
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح عقوبة صاحب المنشأة الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير
أبرز المواد
 “التعليم” تعلن بدء استقبال طلبات التقاعد المبكر.. وتوضح طريقة التقديم
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يقلد مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة رتبة “لواء”
المناطق
 بـ54 مليون ريال.. الموارد البشرية بالرياض تلزم 19 شركة بدفع أجور متأخرة لعمالة
محليات
 صحة حفر الباطن تقيم فعالية اليوم العالمي للإنعاش القلبي الرئوي
المنطقة الشرقية
 مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن يفعل النظام الطبي الإلكتروني
المنطقة الشرقية
رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

أبرز المواد
منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)

منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز تعديلات “كود البناء” الأخيرة (فيديو)

أبرز المواد
غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك

غداً.. انطلاق منافسات كأس اللجنة الأولمبية للهجن بتبوك

الرياضة
8 فوائد لا تعرفها عن القرفة.. منها إنقاص الوزن

8 فوائد لا تعرفها عن القرفة.. منها إنقاص الوزن

أبرز المواد

رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)

رد قاطع من مسؤول سابق بـ”البيئة” حول ارتفاع الملوحة في مياه زمزم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057954
محررو المناطق

نفى مدير المختبرات والجودة بوزارة البيئة سابقًا د. عبدالله المحيذيف، ما تردد حول أن مياه زمزم تسبب الحصوات، وقال إنه رصد في دراسات وأبحاث عينات منها لمدة 100 عام، ووجد أنه كلما زاد السحب على المياه قلة نسبة الملوحة والأملاح.

وقال “المحيذيف”، في حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، إن من يدّعي أن ماء زمزم يسبب حصوات الكلى عليه إثبات ذلك علميًا، مضيفا أنها لا تصل إلى مرحلة الترسيب التي تسبب الحصوات.

 

روابط ذات صلة

شؤون المسجد النبوي توزع أكثر من 30 ألف عبوة وحافظة ماء زمزم للمصلين يوميًا

شؤون المسجد النبوي توزع أكثر من 30 ألف عبوة وحافظة ماء زمزم للمصلين يوميًا
للرجال والنساء.. “البيئة” تتيح وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

للرجال والنساء.. “البيئة” تتيح وظائف شاغرة في جميع مناطق المملكة.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منصة إدارة المخالفات للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

وزير البيئة والمياه والزراعة يدشن منصة إدارة المخالفات للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*