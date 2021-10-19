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منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز التعديلات الأخيرة التي حدثت على “كود البناء” (فيديو)

منها زيادة النوافذ بالواجهات.. تعرف على أبرز التعديلات الأخيرة التي حدثت على “كود البناء” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057955
محررو المناطق

شرح الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، المهندس سعد الشعيل، أبرز التعديلات الأخيرة التي حدثت على “كود البناء”.

وأوضح الشعيل في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خلجية”، أن أبرز التعديلات تضمنت جعل عرض عامود البناء 20 سم بدلًا من 25 سم، وارتفاع العامود أصبح مفتوحًا بدلًا من الاشتراطات السابقة.

ولفت إلى أن التعديلات تشمل أيضًا زيادة النوافذ بالواجهات بدلاً من اشتراط 25 % من الواجهة، مع وجود اشتراطات لضبط جودة العمل.

 

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