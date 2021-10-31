مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

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قال المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، إن المملكة لا تريد الشهادات ولكن تريد حاملي المهارات.

وأضاف “المبارك” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الأحد: “لا نحتاج الشهادات في الوقت الحالي.. ولا فائدة منها من دون المهارات”.

وتابع: “اتجهت المملكة نحو تطوير وثقل المهارات والقدرات البشرية، لأن الشهادات دون امتلاك مهارة لا تساوي شئ”.