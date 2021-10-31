مختص في الموارد البشرية: الشهادات لا تساوي شيء في هذه الحالة (فيديو)

قال المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك، إن المملكة لا تريد الشهادات ولكن تريد حاملي المهارات.
وأضاف “المبارك” خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، اليوم الأحد: “لا نحتاج الشهادات في الوقت الحالي.. ولا فائدة منها من دون المهارات”.
وتابع: “اتجهت المملكة نحو تطوير وثقل المهارات والقدرات البشرية، لأن الشهادات دون امتلاك مهارة لا تساوي شئ”.
فيديو | المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المبارك:
لا نحتاج الشهادات في الوقت الحالي.. ولا فائدة منها من دون المهارات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WlbDFKahLn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 31, 2021
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