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أمطار على مركز حالة عمار بتبوك

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أمطار على مركز حالة عمار بتبوك

أمطار على مركز حالة عمار بتبوك
http://almnatiq.net/?p=1057980
المناطق ـ تبوك:

هطلت اليوم الأحد، أمطار متوسطة على مركز حالة عمار التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، والحرث، و الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وكان عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، قد كشف عن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين.

وتوقع الباحث في الطقس عبر حسابه على موقع “تويتر” أجواء معتدلة نسبياً نهارا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجراً على معظم المناطق .

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