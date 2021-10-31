هل يطبق “كود البناء” على تجديد الرخصة القديمة؟ وكيل الشؤون البلدية يجيب (فيديو)

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http://almnatiq.net/?p=1057992
محررو المناطق

قال م. محمد الصبيحي، الوكيل المساعد للتراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إنه إذا كانت المباني السكنية قبل 1 يوليو 2021، فلا يسري عليها كود البناء السعودي سواء التعاقد مع مقاول أو شراء وثيقة التأمين.

وأوضح الصبيحي، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن أي رخصة بناء بعد أول يوليو الماضي يسري عليها كود البناء السعودي، وتسري عليه جميع الإجراءات الحالية من التعاقد مع مصمم إلى أخره من الإجراءات، وفي حالة تجديد الرخصة على ما تم سابقا، يسري عليها إجراءات الترخيص القديمة.

 

 

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