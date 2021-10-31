هواوي تطلق هاتف nova 9 في الشرق الأوسط.. وهذه أبرز مميزاته وسعره

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أطلقت مجموعة هواوي، اليوم الأحد، هاتف HUAWEI nova 9 الجديد، والذي يحتوي على ميزات مبتكرة وعناصر تصميم عصرية.

ويتوفر هاتف HUAWEI nova 9 للطلب المُسبق في المملكة باللونين المرصع بالنجوم الأزرق والأسود الجديد، ابتداءً من 17 نوفمبر المقبل، بسعر 1899 ريالًا.

ويظهر هاتف HUAWEI nova 9 لأول مرة بألوان جديدة كليًا، كما يتميز بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل.

ويُنظر لتصميم هاتف HUAWEI nova 9 بأنه مثير للإعجاب، حيث يبلغ سمكه 7.77 مم فقط، ويبلغ وزنه 175 جرامًا.