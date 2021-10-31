مختص يوضح سبب اختلاف أسعار المكاتب الهندسية في نفس المنطقة (فيديو)

محررو المناطق

أوضح الاستشاري الهندسي عبدالله آل بشر، سبب اختلاف أسعار المكاتب الهندسية من مكتب لآخر في نفس المنطقة.

وقال آل بشر، لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن السوق مفتوح وهناك اختلافات بين المكاتب الهندسية في المناطق لعدة أسباب، مشيرًا إلى أنه يمكن للعميل الاختيار فيما بينها.

ولفت إلى أن أسباب تلك الاختلافات تعود إلى فروق إيجارات المكاتب، ومواقعها ومدى تميزها، وكذلك مدى توفر كل التخصصات من عدمه فيها.