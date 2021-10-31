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قادته أوهام الذهب للموت المحقق.. مواطن يلقى حتفه داخل حفرة عميقة

قادته أوهام الذهب للموت المحقق.. مواطن يلقى حتفه داخل حفرة عميقة

أبرز المواد
محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”

محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”

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“النيابة العامة” تحدد الأفعال الإجرامية المُرتبطة بتهريب المخدرات

“النيابة العامة” تحدد الأفعال الإجرامية المُرتبطة بتهريب المخدرات

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مختص يوضح سبب اختلاف أسعار المكاتب الهندسية في نفس المنطقة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1058001
محررو المناطق

أوضح الاستشاري الهندسي عبدالله آل بشر، سبب اختلاف أسعار المكاتب الهندسية من مكتب لآخر في نفس المنطقة.

وقال آل بشر، لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن السوق مفتوح وهناك اختلافات بين المكاتب الهندسية في المناطق لعدة أسباب، مشيرًا إلى أنه يمكن للعميل الاختيار فيما بينها.

ولفت إلى أن أسباب تلك الاختلافات تعود إلى فروق إيجارات المكاتب، ومواقعها ومدى تميزها، وكذلك مدى توفر كل التخصصات من عدمه فيها.

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