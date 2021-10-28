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محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”

محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”

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“النيابة العامة” تحدد الأفعال الإجرامية المُرتبطة بتهريب المخدرات

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محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”

محافظ النماص يدشن مبادرة “السعودية الخضراء”
http://almnatiq.net/?p=1058007
محررو المناطق

دشَّن محافظ النماص “سعد القرقاح” مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمدرسة السعودية بالمحافظة، ومبادرة السعودية الخضراء بمدرسة عبدالله بن مسعود، يرافقه مدير التعليم وعدد من القيادات ومدير فرع الزراعة والمياه، ومديرو الدوائر الحكومية، وفريق التطوع والكشافة.

كما دشَّن محافظ تنومة المكلف “فائز الشهري” المبادرتين في مدرسة الإمام البخاري بمشاركة مدير وقيادات التعليم ومديري الدوائر الحكومية وفريق التطوع والكشافة. وفي كلمة لمدير التعليم بهذه المناسبة أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي وفق تطلعات ورؤية القيادة؛ إذ تستهدف جميع مدارس تعليم النماص من حيث تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، والتشجير، وإنشاء الحدائق والمسطحات الخضراء بالتعاون مع مؤسسات المجتمع وفروع وزارة الزراعة والمياه والبلديات.

وأكد ” الشهري” أن هذه المبادرات تهدف إلى تحسين البيئات الداخلية للمنشآت التعليمية حتى تليق بأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات، وتعزيز الجوانب التي تدعم عملية التعليم داخل المدرسة.

يُشار إلى أن مبادرة سمو ولي العهد ومبادرة سمو أمير منطقة عسير تُسرِّعان تحقيق أهداف رؤية السعودية، وتفتحان الأبواب لطلاب تعليم النماص للمشاركة في تنمية الوطن بجوانبها كافة جنبًا إلى جنب مع العمل التطوعي الذي يحظى باهتمام بالغ بتعليم النماص.

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