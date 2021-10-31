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وفقا لرؤية 2030.. ورشتا عمل كشفية لتطوير برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

وفقا لرؤية 2030.. ورشتا عمل كشفية لتطوير برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

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وفقا لرؤية 2030.. ورشتا عمل كشفية لتطوير برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

وفقا لرؤية 2030.. ورشتا عمل كشفية لتطوير برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=1058016
الرياض – مبارك الدوسري

 تعقد جمعية الكشافة العربية السعودية، بالرياض، يوم غدٍ الاثنين – عبر الاتصال المرئي – ورشتي عمل لتطوير برنامج الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، وتطوير المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، بمشاركة 38 قائداً كشفياً من مختلف قطاعات الجمعية .

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد ، أن أمانة الجمعية تعقد الورشتين، بهدف تطوير الأنشطة والبرامج وفق رؤية المملكة 2030 بما يسهم في تعزيز ثقافة التميز والمبادرة والعمل على تحقيق أهداف البرنامج ، وتحقيق أهداف المشروع ، وذلك من خلال استعراض أوراق العمل المقدمة من المشاركين حول تقويم البرنامج والمشروع الحاليين ومراجعة ودراسة المقترحات المقدمة من القطاعات الكشفية.

وأفاد الفهد أن من ابرز الموضوعات التي ستناقش في ورشتي العمل مراجعة البرامج والأنشطة في البرنامج والمشروع السابقين ومدى استمرارها ، والعمل على استحداث برامج وأنشطة جديدة في البرنامج والمشروع وفق المحاور الرئيسة في رؤية المملكة وتوظيفها في البرنامج ومنها رفع نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع ، وتعميق قيمة التطوع لدى أفراد الكشافة والمجتمع، وتنمية قيمة المسؤولية الاجتماعية، ومراجعة آلية التقييم والتكريم ، والحد من التلوث بمختلف أنواعه ، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية ، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي ، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية.

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