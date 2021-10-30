“النيابة العامة” تحدد الأفعال الإجرامية المُرتبطة بتهريب المخدرات

محررو المناطق

حددت النيابة العامة، الأفعال والألفاظ التي يُعاقب عليها القانون وتعتبر جرائم، نظرًا لعلاقتها بتهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وأوضحت النيابة، أن الأفعال الآتية تعد أفعالًا إجرامية، وهي “تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها”.

وأشارت إلى أن المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول رقم 1 المرافق للنظام.

ولفتت إلى أن المؤثرات العقلية هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 2 المرافق للنظام.

وشددت على أن الحيازة هي وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص، كما أن الإحراز بمثابة وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص لأي غرض.